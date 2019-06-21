В Тбилиси надеются не стать заложниками повестки дня, готовят ответ для РФ по поводу запрета авиаперевозок

Источник материала: Интерфакс

Советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани считает, что власти Грузии в сложившейся в последнее время ситуации должны максимально защитить оба интереса - суверенитет страны и экономическое благополучие граждан.

"События, произошедшие в последний период, говорят о том, что радикальная политическая повестка дня, как межгосударственная, так и внутри страны, одинаково наносит урон обоим легитимным интересам - суверенитету страны и экономическому благополучию граждан", - заявил он в субботу журналистам, комментируя ситуацию с запретом авиакомпаниям РФ авиаперевозок в Грузию.

"Несмотря на эмоциональный фон, мы не станем заложниками этой повестки дня, будем максимально принципиальными и максимально защитим оба этих интереса", - отметил он.

Между тем, в субботу специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил журналистам, что на данном этапе с целью соответствующего анализа и заключений ведется работа по сбору полной информации о принятом накануне российской стороной решении, которое касается авиаперевозок.

"После этого мы сделаем более полный комментарий. Конечно же, наша главная цель - защитить суверенитет страны и интересы всех граждан. Отвести от них угрозу принятия поспешных решений по серьезным вопросам", - сказал Абашидзе.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".