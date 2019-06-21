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Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

22.06.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовали II Европейские игры. Международная команда сделала всё, чтобы в сердцах тысяч зрителей поселилось торжество мира, спорта и единения. Как подчеркнул Президент Беларуси в приветственном слове, обращаясь ко всем, кто собрался на олимпийском стадионе «Динамо», – быть у истоков создания Европейских игр – честь для нашей страны.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Самая длинная ночь лета, не спит Минск – на ближайшие 10 дней спортивная столица Европы, а вместе с ней весь континент. К происходящему на легендарном стадионе «Динамо» у экранов и мониторов прикованы сотни тысяч взглядов поклонников честной игры, яркой борьбы и грандиозного шоу.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Яркая, масштабная, трогательная и с первых кадров и аккордов очень белорусская церемония открытия II Европейских игр.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Ощутить себя в полной мере на земле под белыми крыльями, попытаться погладить зубра или отыскать цветок папоротника в тот вечер можно было прямо на стадионе.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

В стране, где успешно создают высокие технологии, дополненная реальность ожидаемо стала фишкой церемонии открытия главного спортивного события Европейского континента.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Атмосфера единства не делила по национальностям и рангам: абсолютно все говорили и даже пели на одном языке. Слова гимна Беларуси в знак уважения звучали даже из уст зарубежных гостей.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

4000 атлетов из 50 стран мира. Каждого из них как своего поддерживали в шесть раз больше зрителей.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Детали церемонии открытия до последнего момента держали в строжайшем секретере. Известно было разве только то, что музыкальное сопровождение будет классическим. Восхитительный голос диапазоном в пять октав Димаша Кудайбергена в полной мере отражал разные эпизоды шоу.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

А оперная дива Анна Нетребко под аккомпанемент Игоря Крутого подарила зрителям с десяток минут своего незабываемого голоса.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

В основе красочного шоу – история Беларуси, которой мы безусловно гордимся. Древнейшие языческие традиции, наши военные подвиги, архитектура, искусства и, конечно, люди – те благодаря кому, Беларусь знают во всем мире. Ефросинья Полоцкая, Сапега, Шагал, Купала, Колос, Алферов, Елизарьев.

Белорусы в эти минуты гордились, а гости любовались и вдохновлялись нашей культурой. Глава Европейских олимпийских комитетов обратился к зрителям по-белорусски.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Шаноўнае спадарства, дарагія беларускім сябры! Шчыра вітаю вас на цэрэмоніі адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў у Мінску – сталіцы Рэспублікі Беларусь (Подробнее – в видеоматериале).

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Эмоции того вечера вместе со всеми разделяли и высокие гости. В преддверие церемония открытия в Минск приехали главы Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Чечни, премьер-министр России, а также высшие должностные лица других государств и организаций, дипломаты. Каждый из них поддерживал своих атлетов.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

И конечно, вместе с белорусами и гостями торжественную церемонию разделил и наш Президент.

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Кульминацией церемонии с олимпийским размахом стало традиционное для глобальных спортивных событий зажжение огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, «Пламя мира» полтора месяца путешествовало по континенту.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Накануне в чашу стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет. Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок – они же и зажгли огонь II Европейских игр.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Лейтмотив церемонии – «когда цветет папоротник». Прошлым вечером оказалось, что цветок, приносящий удачу и счастье, искрится не только в купальскую ночь.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Алёна Сырова, СТВ:
Эмоции от открытия II Европейских игр объединили 25 тысяч зрителей на минском стадионе «Динамо». Шоу «Когда цветет папоротник» вписано яркой страницей в историю Беларуси и мирового спорта.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Такие браслеты во время церемонии открытия были на запястьях у зрителей. Те самые огоньки, которые создавали неповторимый уют на трибунах и звездную телекартинку, уже после окончания церемонии магии не утратили, став еще одним напоминанием о принадлежности к большому спортивному событию.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Люди в материале: Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, Янез Кочиянчич, Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стартовали II Европейские игры. Международная команда сделала всё, чтобы в сердцах тысяч зрителей поселилось торжество мира, спорта и единения....
 
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