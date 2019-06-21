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Белорусские акробаты Беляков и Мельник заняли третье место в миксте на II Европейских играх

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские акробаты Беляков и Мельник заняли третье место в миксте на II Европейских играх

Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

На помосте «Минск-Арены» наш дуэт получил за свое выступление от судей 28,810 балла. Первое место у Виктории Аксеновой и Кирилла Старцева из России — 29,060 балла, серебряные призеры — азербайджанцы Абдулла Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил (28,830).

Ранее среди представителей акробатики на старте соревнований отличились в динамических упражнениях Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович, которые завоевали первое золото для белорусской команды на II Европейских играх.

Турнир в акробатике продолжится под сводами «Минск-Арены» сегодня выступлением в динамических упражнениях у женщин и балансе в миксте.

#II европейские игры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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