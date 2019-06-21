|
Белорусские акробаты Беляков и Мельник заняли третье место в миксте на II Европейских играх
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте на II Европейских играх, передает корреспондент
На помосте «Минск-Арены» наш дуэт получил за свое выступление от судей 28,810 балла. Первое место у Виктории Аксеновой и Кирилла Старцева из России — 29,060 балла, серебряные призеры — азербайджанцы Абдулла Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил (28,830).
Ранее среди представителей акробатики на старте соревнований отличились в динамических упражнениях Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович, которые завоевали первое золото для белорусской команды на II Европейских играх.
Турнир в акробатике продолжится под сводами «Минск-Арены» сегодня выступлением в динамических упражнениях у женщин и балансе в миксте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)