Команда лучниц завоевала для Беларуси вторую медаль II Европейских игр, став серебряным призером

Источник материала: Вороновская газета





Женская сборная Беларуси стала серебряным призером II Европейских игр в командном турнире по классическому луку. Это вторая медаль белорусских спортсменов на домашних Играх, сообщает корреспондент БЕЛТА .

В решающем матче за золото на арене СОК «Олимпийский» Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в упорной борьбе уступили соперницам из Великобритании со счетом 2:6. Обладательницами бронзы стали лучницы из Дании, выигравшие у команды Германии со счетом 5:4.

В мужском командном турнире белорусы Павел Далидович, Кирилл Фирсов и Александр Лягушев уступили в четвертьфинале команде Нидерландов 0:6.

Сегодняшний соревновательный день завершится встречами 1/8 финала в женском индивидуальном турнире по блочному луку. Белоруска Елена Кузнецова поспорит за выход в четвертьфинал с опытной француженкой Софи Додемон, которая является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине-2008.

Завтра, 23 июня, в 1/32 финала индивидуального мужского турнира по классическому луку выступят три белорусских спортсмена: Кирилл Фирсов будет соперничать с Янисом Бружисом из Латвии, Александр Лягушев встретится с россиянином Арсаланом Балдановым, оппонентом Павла Далидовича станет Итай Шанни из Израиля.

Турнир лучников II Европейских игр продлится по 27 июня.-