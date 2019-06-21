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Команда лучниц завоевала для Беларуси вторую медаль II Европейских игр, став серебряным призером
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Женская сборная Беларуси стала серебряным призером II Европейских игр в командном турнире по классическому луку. Это вторая медаль белорусских спортсменов на домашних Играх, сообщает корреспондент
В решающем матче за золото на арене СОК «Олимпийский» Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в упорной борьбе уступили соперницам из Великобритании со счетом 2:6. Обладательницами бронзы стали лучницы из Дании, выигравшие у команды Германии со счетом 5:4.
В мужском командном турнире белорусы Павел Далидович, Кирилл Фирсов и Александр Лягушев уступили в четвертьфинале команде Нидерландов 0:6.
Сегодняшний соревновательный день завершится встречами 1/8 финала в женском индивидуальном турнире по блочному луку. Белоруска Елена Кузнецова поспорит за выход в четвертьфинал с опытной француженкой Софи Додемон, которая является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине-2008.
Завтра, 23 июня, в 1/32 финала индивидуального мужского турнира по классическому луку выступят три белорусских спортсмена: Кирилл Фирсов будет соперничать с Янисом Бружисом из Латвии, Александр Лягушев встретится с россиянином Арсаланом Балдановым, оппонентом Павла Далидовича станет Итай Шанни из Израиля.
Турнир лучников II Европейских игр продлится по 27 июня.-
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Женская сборная Беларуси стала серебряным призером II Европейских игр в командном турнире по классическому луку. Это вторая медаль белорусских спортсменов на...
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