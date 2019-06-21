На перроне Лидского железнодорожного вокзала состоялась театрализованно-стилизованная реконструкция первых дней войны

Источник материала: Вороновская газета





Она была настолько реалистичной, что зрители невольно перенеслись в то страшное время: 22 июня на перроне сумятица.

Вдруг ее прерывает выступление народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором он официально сообщил о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале Великой Отечественной войны. Потом – звуки взрывов и снарядов…

– Данный проект стал первым опытом творческих коллективов Лидчины, горожан, которые изъявили желание принять участие в театрализованном представлении, посвященном 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – рассказывает художественный руководитель Дворца культуры города Лиды Инна Ольшевская, пишет «Лідская газета» .. – Участники проекта попытались воссоздать картину первых часов войны в нашем городе, когда паника, страх и боль за близких сковали сердца горожан. Как известно, станцию Лида немцы не бомбили. Вокзал, депо остались в целости, и еще несколько дней сюда прибывали поезда с ранеными, техникой. Самое страшное ожидало людей впереди.









Мини-спектакль под открытым небом состоял из трех частей. Первая представляла собой реконструкцию начала войны. Вторая –

Зрители, а в их числе и пассажиры поезда Минск-Гродно, настолько прониклись происходящим, что у многих на глазах были неподдельные слезы. Они с замиранием сердца смотрели выступление, подтанцовывали, дарили артистам аплодисменты.

– Жители города и района, лучшие коллективы Дворца культуры, районных Домов культуры, хор ветеранов – никто не остался в стороне, все очень серьезно отнеслись к проекту, – заметила Инна Ольшевская. – У нас нет собственных стилистов, нет художников по костюмам. В течение двух недель шла кропотливая работа. Все, во что одеты участники театрализованно-стилизованной реконструкции, – платья, костюмы, туфельки, военная форма, аксессуары середины прошлого века, – подлинные. Они хранились в семьях все эти 75 лет. А артисты, выступающие в роли советских солдат и офицеров, даже позволили себе надеть ордена и медали своих дедов. Победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой. И нам необходимо передавать из поколения в поколение эстафету памяти и ответственности за судьбу своей Отчизны.









































lidanews.by