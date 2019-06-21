Субботнюю прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня на прямую телефонную линию обратились порядка 40 жителей региона.

По-прежнему самыми актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Повестку дня диктует и переменчивая погода. Сразу несколько звонков поступило от жителей областного центра, которые сетовали на последствия вчерашнего ливня. Размытые дороги, подтопление частных подворий – эти проблемы коммунальные службы города решают в рабочем порядке. В то же время для них это повод провести своего рода мониторинг дождевых канализаций и отводов воды в городе и исправить недостатки еще до того, как синоптики объявят очередное штормовое предупреждение.

Жители микрорайона Девятовка обратились на прямую линию с вопросом о восстановлении остановки общественного транспорта «Аптечный склад», которую, по их словам, убрали при реконструкции автомобильной дороги, обещав вернуть, как только закончатся работы. Ремонт завершен, а автобусы и маршрутные такси по-прежнему проезжают мимо аптечного склада. В ситуации поручено разобраться городскому ЖКХ.

Жители улицы Социалистической в областном центре, обратившиеся на прямую линию, считают, что бар, расположенный вблизи жилых домов, работает слишком шумно: из-за постоянной ночной музыки и большого количества «громких» посетителей невозможно спать. Ситуацию изучат соответствующие службы, будет проведена экспертиза, замерен уровень шума.

– Количество обращений, поступающих на прямые телефонные линии, уменьшается. Это говорит о том, что многие вопросы успешно решаются органами исполнительной власти на местах, – отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. – Вместе с тем, возникающие на этом уровне недоработки приводят к тому, что люди вынуждены обращаться в более высокие инстанции. Такого, безусловно, не должно быть.

Игорь Жук подчеркнул, что не все вопросы можно решить в одночасье – иногда для этого нужны значительные финансовые вложения, и задача власти в этом случае расставить верные приоритеты в распределении средств.

– Самое важное – информировать население, – добавил он. – Люди должны знать, на что тратятся бюджетные средства, что делается для благоустройства населенных пунктов, какие средства уходят на строительство социальных объектов инфраструктуры, ремонт дорог. Это также снизит количество обращений на прямые телефонные линии, в том числе к руководству области.

Анна РАДЮК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/