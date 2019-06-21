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В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

У вечного огня в городском парке имени Жилибера сегодня собрались сотни гродненцев.

Каждый из них пришел сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб в годы войны, защищая Родину. Участие в митинге приняли представители областного и городского исполнительных комитетов, депутаты областного и городского Советов депутатов, главы районных администраций города, представители воинских частей, трудовых коллективов и общественных организаций, жители Гродно. Почетное место – ветеранам Великой Отечественной войны.

В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

– Сегодня 78-я годовщина начала войны. Это памятная дата для всей страны и жителей нашего принеманского края,– обратился к участникам митинга ветеран пограничных войск, почетный пограничник Республики Беларусь, почетный гражданин Гродно Григорий Обелевский. – Проходят годы, но подвиг героев, мужественно сражавшихся за свободу нашей Родины, останется в памяти навсегда. Сегодня здесь собралось много молодежи. И мы, ветераны, обращаемся к вам: «Берегите мир! Он завоеван дорогой ценой!».

В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Анатолий Булавко отметил, что нынешние защитники Отечества достойно продолжают традиции, заложенные их дедами и прадедами в годы войны. 

– Сегодня мы живем в мирной Беларуси, и наша армия – надежный гарант стабильности, – добавил Анатолий Булавко. – На полигонах и боевых учениях наши солдаты и офицеры показывают, что в любой момент готовы самоотверженно стать на защиту своей Родины. 
 
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Гродно прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Память жертв Великой Отечественной войны участники митинга почтили минутой молчания. К памятнику погибшим воинам и партизанам они возложили венки и цветы.  

Анна РАДЮК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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У вечного огня в городском парке имени Жилибера сегодня собрались сотни гродненцев. Каждый из них пришел сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб в годы войны,...
 
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