На трассе Р23 под Минском Volkswagen въехал под стоящую фуру: пострадали водитель и его сын

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении легковушки с фурой в Минском районе. Об этом сообщил официальный представитель ГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.



Фото: ГАИ

Авария произошла 22 июня, около 17.00. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в направлении столицы. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую фуру.

В результате ДТП водитель и его сын получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.