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На трассе Р23 под Минском Volkswagen въехал под стоящую фуру: пострадали водитель и его сын

22.06.2019 18:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении легковушки с фурой в Минском районе. Об этом сообщил официальный представитель ГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.


Фото: ГАИ

Авария произошла 22 июня, около 17.00. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в направлении столицы. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую фуру.

В результате ДТП водитель и его сын получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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