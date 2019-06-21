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На трассе Р23 под Минском Volkswagen въехал под стоящую фуру: пострадали водитель и его сын
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении легковушки с фурой в Минском районе. Об этом сообщил официальный представитель ГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла 22 июня, около 17.00. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в направлении столицы. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую фуру.
В результате ДТП водитель и его сын получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Авария произошла 22 июня, около 17.00.
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