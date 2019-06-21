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Галкина завоевала бронзу в многоборье по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль в многоборье соревнований по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.
По итогам четырех видов упражнений Екатерина Галкина набрала сумму 79,300 балла.
Золото досталось россиянке Дине Авериной (87,750), серебро у Линой Ашрам из Израиля (84,700).
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Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль в многоборье соревнований по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.
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