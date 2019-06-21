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Воспитанницы женской гимназии в Беларуси нашли захоронения ста воинов
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо танцев и уроков этикета серьезная работа в архивах. Воспитанницы Жодинской женской гимназии установили точные места захоронений почти ста красноармейцев. С девочками встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
Могилу своего деда Эдуард Брейчер искал более 20 лет. Он знал, что дед служил в Красной армии с 1928 года, был кадровым офицером. В Великую Отечественную был трижды ранен, а в 1944 году семья получила известие: Соломон Григорьевич Брейчер пропал без вести. Поклониться его праху внук приехал из Израиля.
Узнать, при каких обстоятельствах погиб и где именно похоронен Соломон Брейчер, помог поисково-исследовательский отряд «Катюша» Жодинской женской гимназии.
Биографические сведения и подробности сражений девушки собирают по крупицам. На историю одного бойца иногда требуется больше года.
Говорят: пока не похоронен последний солдат, война не окончена. За восемь лет гимназистки восстановили 97 имен воинов, захороненных в братских могилах в окрестностях Жодино. Поиск продолжается.
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Все они были захоронены в окрестностях Жодино, где расположено учебное заведение, поиск продолжится и в будущем.
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