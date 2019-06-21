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Воспитанницы женской гимназии в Беларуси нашли захоронения ста воинов

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо танцев и уроков этикета серьезная работа в архивах. Воспитанницы Жодинской женской гимназии установили точные места захоронений почти ста красноармейцев. С девочками встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

Могилу своего деда Эдуард Брейчер искал более 20 лет. Он знал, что дед служил в Красной армии с 1928 года, был кадровым офицером. В Великую Отечественную был трижды ранен, а в 1944 году семья получила известие: Соломон Григорьевич Брейчер пропал без вести. Поклониться его праху внук приехал из Израиля.

«Бабушка его искала по всему Советскому Союзу, но никто тогда не знал, где его найти. Не осталось ни одной фотографии с ним. Практически, его дети и мы внуки никогда его не видели», – рассказал Эдуард Брейчер.

Узнать, при каких обстоятельствах погиб и где именно похоронен Соломон Брейчер, помог поисково-исследовательский отряд «Катюша» Жодинской женской гимназии.

«Мы искали эти данные в разных архивах, в библиотеке Национальной, мы искали на интернет-ресурсах, связывались с родственниками, брали интервью у местных жителей», – рассказала поисковик Анна Хроленкова.

Биографические сведения и подробности сражений девушки собирают по крупицам. На историю одного бойца иногда требуется больше года.

«Еще не восстановлено более 2 млн имен солдат Красной армии и командиров Красной армии. И есть такая статистика, что если восстановление имен будет продолжаться теми же темпами, которыми оно идет сейчас, то имена будут восстановлены только через сто лет», – отметила заместитель директора гимназии Ольга Деменцевич.

Говорят: пока не похоронен последний солдат, война не окончена. За восемь лет гимназистки восстановили 97 имен воинов, захороненных в братских могилах в окрестностях Жодино. Поиск продолжается.



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Все они были захоронены в окрестностях Жодино, где расположено учебное заведение, поиск продолжится и в будущем.
 
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