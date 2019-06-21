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Посмотрите, "Бацька з касой" - сувенир, созданный специально для иностранцев
Источник материала: Партизан
Минский художник Илья Дударев в честь Европейских игр сделал статуэтку "Бацька с касой" и назвал ее "нежным сувениром" для иностранных гостей.
Статуэтка представляет собой человека в форме хоккеиста, у которого в руках коса вместо клюшки. Человек внешне напоминает главу Беларуси,
"Бацька з касой" ... Когда узнал, что хоккей не включили в программу Европейских игр", — написал Илья о своем новом произведении.
Он также отмечает, что изготовленная статуэтка — это "полет б/вольной фантазии".
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Минский художник Илья Дударев в честь Европейских игр сделал статуэтку "Бацька с касой" и назвал ее "нежным сувениром" для иностранных гостей.
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