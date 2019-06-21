







пишет Еврорадио. Статуэтка представляет собой человека в форме хоккеиста, у которого в руках коса вместо клюшки. Человек внешне напоминает главу Беларуси,Еврорадио.





"Бацька з касой" ... Когда узнал, что хоккей не включили в программу Европейских игр", — написал Илья о своем новом произведении.





Он также отмечает, что изготовленная статуэтка — это "полет б/вольной фантазии".



