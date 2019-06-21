ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помутнение: женщине показалось, что её хотят изнасиловать, а пострадал случайный человек

22.06.2019 19:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Женщине показалось, что её хотят изнасиловать, и позвала на помощь. В итоге пострадал велосипедист, проезжавший мимо. Случай произошёл в Сморгони 19 июня.

Компания на берегу реки отмечала успешную сдачу экзамена в колледже. После празднования три девушки уехали домой, а одна уснула на полянке. Там же остался и её 33-летний приятель. Спустя час мужчина решил, что нужно ехать домой, и попытался разбудить спящую женщину. Та спросонья не разобралась, в чём дело, стала кричать и звать на помощь. Мимо проезжал велосипедист. Он попытался вмешаться в ситуацию. Однако мужчина, пытавшийся поднять женщину, стал агрессивно объяснять, что он не насильник, а после достал из кармана перочинный ножик и ударил им в живот своего оппонента. Затем спрятал нож, а прибывшему на место наряду милиции сказал, что это неизвестный появился из кустов, травмировал пострадавшего и хотел напасть на него самого.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщине показалось, что её хотят изнасиловать, и позвала на помощь. В итоге пострадал велосипедист, проезжавший мимо. Случай произошёл в Сморгони 19 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожили: в РПЦ ведется дискуссия о порядке освящения вооружений. Сначала крестим, потом убиваем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика