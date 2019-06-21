Помутнение: женщине показалось, что её хотят изнасиловать, а пострадал случайный человек

Компания на берегу реки отмечала успешную сдачу экзамена в колледже. После празднования три девушки уехали домой, а одна уснула на полянке. Там же остался и её 33-летний приятель. Спустя час мужчина решил, что нужно ехать домой, и попытался разбудить спящую женщину. Та спросонья не разобралась, в чём дело, стала кричать и звать на помощь. Мимо проезжал велосипедист. Он попытался вмешаться в ситуацию. Однако мужчина, пытавшийся поднять женщину, стал агрессивно объяснять, что он не насильник, а после достал из кармана перочинный ножик и ударил им в живот своего оппонента. Затем спрятал нож, а прибывшему на место наряду милиции сказал, что это неизвестный появился из кустов, травмировал пострадавшего и хотел напасть на него самого.









В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.



