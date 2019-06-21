Врачи назвали ранний признак болезни Паркинсона

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информируе т Science Alert. Исследователи из Королевского колледжа Лондона выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, которые связаны с болезнью Паркинсона. Об этомт Science Alert.





В исследовании участвовали 25 пациентов со спорадической болезнью Паркинсона (не обусловленной генетически), 25 здоровых граждан, а также 14 человек с мутациями в гене SNCA (у семи из них была болезнь Паркинсона). Учёные сканировали мозг испытуемых для измерения уровня дофамина и серотонина и для изучения анатомических изменений. Кроме того, участники прошли обследование на наличие моторных и других симптомов, которые обычно характерны для начальных стадий болезни Альцгеймера.





У семи людей без болезни Паркинсона, но с вызывающей её мутацией не было найдено выраженных симптомов. В то же время у них наблюдалось постепенное истощение серотонина, хотя дофаминовые нейроны не затрагивались. Таким образом, изменения в серотониновой системе могут начинаться очень рано и предшествовать появлению двигательных симптомов за много лет.





Результаты показали, что обследование серотониновой системы может использоваться в качестве инструмента для скрининга и мониторинга прогрессирования болезни.





Болезнь Паркинсона — это неизлечимое нарушение ЦНС, вызванное гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. В результате у пациентов развивается ригидность мышц, тремор, неустойчивость позы и потеря равновесия. С 1990 по 2015 год количество пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. Согласно расчётам учёных, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения число больных превысит 12 миллионов.