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Врачи назвали ранний признак болезни Паркинсона

22.06.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обследование серотониновой системы может использоваться как инструмент для скрининга и мониторинга прогрессирования болезни.


Фото © Pixabay

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, которые связаны с болезнью Паркинсона. Об этом информирует Science Alert.

В исследовании участвовали 25 пациентов со спорадической болезнью Паркинсона (не обусловленной генетически), 25 здоровых граждан, а также 14 человек с мутациями в гене SNCA (у семи из них была болезнь Паркинсона). Учёные сканировали мозг испытуемых для измерения уровня дофамина и серотонина и для изучения анатомических изменений. Кроме того, участники прошли обследование на наличие моторных и других симптомов, которые обычно характерны для начальных стадий болезни Альцгеймера.

У семи людей без болезни Паркинсона, но с вызывающей её мутацией не было найдено выраженных симптомов. В то же время у них наблюдалось постепенное истощение серотонина, хотя дофаминовые нейроны не затрагивались. Таким образом, изменения в серотониновой системе могут начинаться очень рано и предшествовать появлению двигательных симптомов за много лет.

Результаты показали, что обследование серотониновой системы может использоваться в качестве инструмента для скрининга и мониторинга прогрессирования болезни.

Болезнь Паркинсона — это неизлечимое нарушение ЦНС, вызванное гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. В результате у пациентов развивается ригидность мышц, тремор, неустойчивость позы и потеря равновесия. С 1990 по 2015 год количество пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. Согласно расчётам учёных, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения число больных превысит 12 миллионов.

 
 
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Обследование серотониновой системы может использоваться как инструмент для скрининга и мониторинга прогрессирования болезни.
 
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