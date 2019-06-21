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Десятки тысяч Mercedes отзовут
Источник материала: Партизан
Власти Германии обязали немецкий автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями.
Как передает
Причиной стало то, что при создании этого автомобиля использовалось программное обеспечение, позволяющее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах на испытательных стендах. В автоконцерне подтвердили отзыв, однако отрицают все обвинения.
Власти Германии намерены проверить, использовалось ли такое программное обеспечение при создании других автомобилей, которые выпускает Daimler.
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Власти Германии обязали немецкий автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями.
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