Десятки тысяч Mercedes отзовут

Lenta , об этом пишет газета Bild am Sonntag. Как передает, об этом пишет газета Bild am Sonntag.





Причиной стало то, что при создании этого автомобиля использовалось программное обеспечение, позволяющее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах на испытательных стендах. В автоконцерне подтвердили отзыв, однако отрицают все обвинения.





Власти Германии намерены проверить, использовалось ли такое программное обеспечение при создании других автомобилей, которые выпускает Daimler.