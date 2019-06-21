Скромное обаяние футболистов: «Барселона» повесила на резервиста ценник в 100 миллионов евро

Фото: Manu Fernandez / AP





При этом 20-летний игрок обороны не будет задействован в первой команде каталонцев. Ван Бейнен заявлен за резервную команду «Барселону Б», которая выступает в третьей по силе лиге Испании (Сегунда Б).





lenta.ru Ван Бейнен перешел в каталонский клуб из голландской «Бреды», где он также выступал за молодежную команду. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2021 года, пишет

В минувшем сезоне на счету ван Бейнена участие в девяти играх, в которых он отметился одним забитым мячом. В молодежном составе «Виллема» защитник выступал вместе с новичком «Барселоны» Френки де Йонгом.



