ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скромное обаяние футболистов: «Барселона» повесила на резервиста ценник в 100 миллионов евро

22.06.2019 18:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Барселона» приобрела голландского защитника Майка ван Бейнена и повысила сумму отступных за игрока до 100 миллионов евро. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Manu Fernandez / AP

При этом 20-летний игрок обороны не будет задействован в первой команде каталонцев. Ван Бейнен заявлен за резервную команду «Барселону Б», которая выступает в третьей по силе лиге Испании (Сегунда Б).

Ван Бейнен перешел в каталонский клуб из голландской «Бреды», где он также выступал за молодежную команду. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2021 года, пишет lenta.ru
В минувшем сезоне на счету ван Бейнена участие в девяти играх, в которых он отметился одним забитым мячом. В молодежном составе «Виллема» защитник выступал вместе с новичком «Барселоны» Френки де Йонгом.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» приобрела голландского защитника Майка ван Бейнена и повысила сумму отступных за игрока до 100 миллионов евро. Об этом сообщает BBC News.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика