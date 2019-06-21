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Средний возраст вступления в брак достиг в Беларуси исторического максимума
Источник материала: Партизан
Средний возраст вступления в первый брак в Беларуси продолжает расти. Теперь он составляет 28 лет для мужчин, 26 — для женщин. Такие данные дает Белстат.
В конце существования БССР эти цифры составляли, соответственно, 22 и 20 лет и три последние десятилетия постоянно поднимались.
Интересно сравнить с аналогичными показателями в Соединенных Штатах Америки. Там ситуация сопоставима: 29 и 27 лет соответственно.
Примерно каждая вторая семья в Беларуси в настоящее время распадается. Доля разводов достигла своего исторического пика.
В США наблюдается почти то же самое. Распадается примерно 50% браков.
В целом, количество браков сокращается. Социологи объясняют это тем, что люди стали ответственнее относиться к созданию семьи: откладывают этот момент, чтобы застраховать себя от ошибки.
Американская статистика фиксирует в последние годы снижение доли разводов среди молодых семей. Правда, при этом растет количество разводов в парах старше 65 лет.
Что касается жизни вместе до брака, то в США о таком заявили 70% опрошенных пар. Еще в 1970-е таких было только 40%.
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Средний возраст вступления в первый брак в Беларуси продолжает расти. Теперь он составляет 28 лет для мужчин, 26 — для женщин. Такие данные дает Белстат.
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