Средний возраст вступления в брак достиг в Беларуси исторического максимума

В конце существования БССР эти цифры составляли, соответственно, 22 и 20 лет и три последние десятилетия постоянно поднимались.





Интересно сравнить с аналогичными показателями в Соединенных Штатах Америки. Там ситуация сопоставима: 29 и 27 лет соответственно.





Примерно каждая вторая семья в Беларуси в настоящее время распадается. Доля разводов достигла своего исторического пика.





В США наблюдается почти то же самое. Распадается примерно 50% браков.





В целом, количество браков сокращается. Социологи объясняют это тем, что люди стали ответственнее относиться к созданию семьи: откладывают этот момент, чтобы застраховать себя от ошибки.





Американская статистика фиксирует в последние годы снижение доли разводов среди молодых семей. Правда, при этом растет количество разводов в парах старше 65 лет.





Что касается жизни вместе до брака, то в США о таком заявили 70% опрошенных пар. Еще в 1970-е таких было только 40%.



