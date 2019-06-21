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Кадыров пошутил о Лукашенко и его старшем сыне

22.06.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это произошло в пятницу во время личной встречи глав Беларуси Чечни.

Телеканал «Беларусь» показал фрагмент выступления Рамзана Кадырова:

– У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас.

После этих слов оба политика рассмеялись. 
 
 
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Это произошло в пятницу во время личной встречи глав Беларуси Чечни.
 
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