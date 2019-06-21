Кадыров пошутил о Лукашенко и его старшем сыне

Телеканал «Беларусь» показал фрагмент выступления Рамзана Кадырова:





– У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас.





После этих слов оба политика рассмеялись.