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Кадыров пошутил о Лукашенко и его старшем сыне
Источник материала: Партизан
Это произошло в пятницу во время личной встречи глав Беларуси Чечни.
Телеканал «Беларусь» показал фрагмент выступления Рамзана Кадырова:
– У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас.
После этих слов оба политика рассмеялись.
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Это произошло в пятницу во время личной встречи глав Беларуси Чечни.
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