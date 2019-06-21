Узбекистанцам разрешили применять оружие в целях самообороны

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Одобренный закон определяет понятия «газовое оружие», «короткоствольное оружие», «пневматическое оружие», «сигнальное оружие», «холодное оружие», «метательное оружие», «боевые припасы», «огнестрельное оружие», «оружие», «оборот оружия» и «владелец оружия». Все виды оружия в законе делятся на три категории: гражданское, служебное и боевое.

Гражданское оружие — это спортивное, охотничье оружие и оружие самообороны (газовые баллончики и электрошокеры).





Служебное — оружие, которое предназначено для работников компаний, занимающихся охраной лиц, имущества, природы, грузов и специальной корреспонденции, а также для должностных лиц в целях личной безопасности.





Боевое — оружие для выполнения боевых и служебных задач сотрудниками Министерства обороны, внутренних дел, Службы государственной безопасности и других структур.





Выдачей разрешений на приобретение, а также на хранение и ношение (это два разных разрешения) будет заниматься Национальная гвардия. Для разрешения на приобретение необходимо предоставить заявление, паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении проверки на знание правил обращения с оружием, квитанцию об уплате сбора за рассмотрение документа, а также охотничий билет или удостоверение спортсмена, если приобретается спортивное или охотничье оружие.





Приобрести гражданское спортивное оружие и оружие самообороны можно с 18 лет, охотничье оружие и боеприпасы к нему — с 21 года.





После покупки оружия его надо зарегистрировать в десятидневный срок в органах Национальной гвардии. После этого выдается разрешение на хранение и ношение сроком на три года. Носить оружие можно на охоте, спортивных мероприятиях, в учебных целях и для самообороны.





Приобрести оружие не смогут те, кто: имеет судимость за совершение умышленного преступления; не имеет постоянного места жительства; привлечен повторно в течение года к административной ответственности; нарушил общественный порядок или правила охоты. Запрет касается и людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.





Гражданское оружие запрещается носить на митингах, уличных шествиях, демонстрациях и находясь в нетрезвом состоянии. Также запрещается носить незачехленным оружие и спортивный или хозяйственный инвентарь, который можно использовать в качестве оружие, например биты и ножи.









Перед применением оружия в целях самообороны закон обязывает обороняющегося четко предупредить нападающего о применении оружия. Если это невозможно сделать или промедление создаст опасность для жизни граждан и обороняющегося, оружие можно применять без предупреждения. При этом необходимо избежать ущерба от применения оружия для третьих лиц.



