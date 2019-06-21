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Узбекистанцам разрешили применять оружие в целях самообороны

22.06.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Узбекистане гражданам, имеющим право на хранение и ношение оружия, разрешили применять его в целях самообороны и защиты окружающих. Об этом говорится в законе «Об оружии», который 21 июня утвердил Сенат Узбекистана, сообщает Gazeta.uz.

Фото с сайта Pixabay.com

Одобренный закон определяет понятия «газовое оружие», «короткоствольное оружие», «пневматическое оружие», «сигнальное оружие», «холодное оружие», «метательное оружие», «боевые припасы», «огнестрельное оружие», «оружие», «оборот оружия» и «владелец оружия». Все виды оружия в законе делятся на три категории: гражданское, служебное и боевое.
Гражданское оружие — это спортивное, охотничье оружие и оружие самообороны (газовые баллончики и электрошокеры).

Служебное — оружие, которое предназначено для работников компаний, занимающихся охраной лиц, имущества, природы, грузов и специальной корреспонденции, а также для должностных лиц в целях личной безопасности.

Боевое — оружие для выполнения боевых и служебных задач сотрудниками Министерства обороны, внутренних дел, Службы государственной безопасности и других структур.

Выдачей разрешений на приобретение, а также на хранение и ношение (это два разных разрешения) будет заниматься Национальная гвардия. Для разрешения на приобретение необходимо предоставить заявление, паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении проверки на знание правил обращения с оружием, квитанцию об уплате сбора за рассмотрение документа, а также охотничий билет или удостоверение спортсмена, если приобретается спортивное или охотничье оружие.

Приобрести гражданское спортивное оружие и оружие самообороны можно с 18 лет, охотничье оружие и боеприпасы к нему — с 21 года.

После покупки оружия его надо зарегистрировать в десятидневный срок в органах Национальной гвардии. После этого выдается разрешение на хранение и ношение сроком на три года. Носить оружие можно на охоте, спортивных мероприятиях, в учебных целях и для самообороны.

Приобрести оружие не смогут те, кто: имеет судимость за совершение умышленного преступления; не имеет постоянного места жительства; привлечен повторно в течение года к административной ответственности; нарушил общественный порядок или правила охоты. Запрет касается и людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Гражданское оружие запрещается носить на митингах, уличных шествиях, демонстрациях и находясь в нетрезвом состоянии. Также запрещается носить незачехленным оружие и спортивный или хозяйственный инвентарь, который можно использовать в качестве оружие, например биты и ножи.


Перед применением оружия в целях самообороны закон обязывает обороняющегося четко предупредить нападающего о применении оружия. Если это невозможно сделать или промедление создаст опасность для жизни граждан и обороняющегося, оружие можно применять без предупреждения. При этом необходимо избежать ущерба от применения оружия для третьих лиц.


 
 
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В Узбекистане гражданам, имеющим право на хранение и ношение оружия, разрешили применять его в целях самообороны и защиты окружающих. Об этом говорится в законе...
 
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