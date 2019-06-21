Стоимость биткоина превысила 11 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Днем 22 июня стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $ 11 тыс. Об этом говорят данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно CoinMarketCap, по состоянию на 16.00 по минскому времени биткоин подорожал до $ 11 114. В 07.55 криптовалюта торговалась $ 10 626.

Май курс биткоина на CoinMarketCap начал с отметки $ 5,8 тыс. (9 мая он преодолел планку в $ 6 тыс., а 12 мая — в $ 7 тыс.). Уже в конце месяца стоимость криптовалюты превысила отметку $ 9 тыс.

Стоимость биткоина достигла пика в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил примерно $ 20 тыс.