Белорусские акробаты завоевали четвертую медаль на Европейских играх, из них 2 золота

Источник материала: Tut.by

22 июня белорусские спортивные акробаты завоевали уже четвертую медаль за день на Европейских играх в Минске.

В балансовых упражнениях среди смешанных пар Артур Беляков и Ольга Мельник получили оценку 29,490 и выиграли золото.

Серебро у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,320), бронза у Абдуллы Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (28,160) из Азербайджана.

Ранее Артур Беляков и Ольга Мельник завоевали бронзу в динамических упражнениях среди смешанных пар.



Артур Беляков и Ольга Мельник. Фото: Reuters

Еще две медали в белорусскую копилку принесли спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Они Минске">завоевали золото в балансовых упражнениях и бронзу в динамических упражнениях женских групповых соревнований.



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