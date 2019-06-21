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Белорусские акробаты завоевали четвертую медаль на Европейских играх, из них 2 золота
Источник материала: Tut.by
22 июня белорусские спортивные акробаты завоевали уже четвертую медаль за день на Европейских играх в Минске.
В балансовых упражнениях среди смешанных пар Артур Беляков и Ольга Мельник получили оценку 29,490 и выиграли золото.
Серебро у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,320), бронза у Абдуллы Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (28,160) из Азербайджана.
Ранее Артур Беляков и Ольга Мельник
Еще две медали в белорусскую копилку принесли спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Они Минске">завоевали золото в балансовых упражнениях и
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22 июня белорусские спортивные акробаты завоевали уже четвертую медаль за день на Европейских играх в Минске.
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