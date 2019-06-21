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Невероятно, но фотофакт: в Бресте тоже выбрасывают клубнику
22.06.2019 19:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такую картину увидел читатель портала
Похоже, кто-то не смог распродать всю ягоду клубнику и решил избавиться от неходового товара таким вот способом.
Между тем, на рынках клубники не так уж и много - продают её от 2 рублей, можно, конечно, найти и подешевле, но будет совсем уж не презентабельная.
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