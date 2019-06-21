 Невероятно, но фотофакт: в Бресте тоже выбрасывают клубнику

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такую картину увидел читатель портала Виртуальный Брест сегодня, 22 июня 2019 года в пригородном лесу.





Похоже, кто-то не смог распродать всю ягоду клубнику и решил избавиться от неходового товара таким вот способом.







Между тем, на рынках клубники не так уж и много - продают её от 2 рублей, можно, конечно, найти и подешевле, но будет совсем уж не презентабельная.





