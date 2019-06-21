Хор Турецкого в Бресте дал бесплатный концерт под открытым небом в городском парке

Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня 2019 года в 15:00 в Театре эстрады городского парка культуры и отдыха известные российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO в рамках мирового марафона спели с брестчанами песни о мире, подвиге и любви.





Это уже второе посещение коллективом Бреста, в прошлом году они тоже выступали с концертом. Концерт был бесплатным, и его посетили более тысячи жителей и гостей города.





ПЕСНИ ПОБЕДЫ – уникальный исторический марафон, который продолжает объединять весь мир. Песни, написанные во время войны, связывают миллионы человек разных поколений в самых разных уголках Земли.





Именно эти песни когда-то звучали в полуразрушенных городах, с ними шли в атаку, их пели в коротких передышках между боями. Они не давали упасть духом на фронте и поддерживали тех, кто помогал армии в тылу.