Вышла игра по вселенной Гарри Поттера с AR. СМИ: это прорыв

Источник материала: KYKY

Вышла мобильная игра о вселенной Гарри Поттера Wizards Unite. На данный момент она доступна лишь для пользователей из Америки и Великобритании. Предполагают, что однажды она придет в Россию и, возможно, в Беларусь – однако даты пока неизвестны. Информации о самой игре крайне мало, но журналисты «Медузы» выяснили , что о Wizards Unite пишут люди, которые в нее уже поиграли.

Многие СМИ называют новую игру с элементами дополненной реальность прорывом. Ей пророчат большое будущее: мол, охватом она затмит Pokemon GO. На это есть причины. Так, в Wizards Unite игрокам предлагают гулять по улицам, сражаться с фантастическими тварями, варить зелья. А события в ней разворачиваются после заключительной части «Дары смерти»: сквозь порталы магия просочилась в мир маглов, и волшебники, которые не раскрывают своих способностей, оказались под угрозой.

Журналисты издания Polygon говорят, что на процесс игры напрямую влияет окружающий мир. Например, оборотни встречаются только в полнолуние, учитывается погода и время суток. В ней есть порталы, которые переносят игроков в знаковые места поттерианы. Некоторые все же жалуются, что Wizards Unite подталкивает к трате реальных денег, но делает это ненавязчиво. Энергия, которая расходуется на заклинания, восстанавливается медленно – чтобы этот процесс ускорился, нужно заплатить. Тем не менее, все соглашаются, что игра похожа на Pokemon GO, но получилась «более комплексной».

Трейлер к выпуску приложения за несколько дней набрал больше двух миллионов просмотров. Вот, как он выглядит: