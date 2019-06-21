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Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

22.06.2019 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первыми белорусскими чемпионками Европейских игр стали Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

Девушки не знали равных в балансовых упражнениях в спортивной акробатике. У нас есть возможность послушать комментарий их тренера к выступлению.

Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

Анжела Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
Эмоции переполняют. Не могу сказать, что мы переживали. Все было спокойно, ровно. Утром мы все помолились, а когда вышли на ковер, я им просто сказала: «Девочки, ваши мамы здесь. Они нам помогут. Выходите. Там больше никого нет на трибунах, только ваши мамы. Выступление ради мам». И у нас получилось, у нас свершилось. Золото. В последний раз у нас золото было в 2008 году. На протяжении 11 лет мы чуть-чуть всегда проигрываем – вторые или третие. Родные стены помогли. Спасибо всем болельщикам. Мы выиграли. Ура. 

Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

С завоеванием золотой медали II Европейских игр наших акробаток поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

А чуть позже акробаты принесли еще медали. Бронзы в динамических упражнениях смешанных пар удостоились Артур Беляков и Ольга Мельник. Также на третью ступень пьедестала поднялись девушки в группе.

Люди в материале: Анжела Янусик
 
 
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Новости Беларуси. Первыми белорусскими чемпионками Европейских игр стали Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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