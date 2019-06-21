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Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первыми белорусскими чемпионками Европейских игр стали Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки не знали равных в балансовых упражнениях в спортивной акробатике. У нас есть возможность послушать комментарий их тренера к выступлению.
Анжела Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
С завоеванием золотой медали II Европейских игр наших акробаток поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
А чуть позже акробаты принесли еще медали. Бронзы в динамических упражнениях смешанных пар удостоились Артур Беляков и Ольга Мельник. Также на третью ступень пьедестала поднялись девушки в группе.
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Новости Беларуси. Первыми белорусскими чемпионками Европейских игр стали Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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