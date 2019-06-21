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Белорусские спортсмены завоевали уже три золотые медали на II Европейских играх
22.06.2019 19:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belta.by
Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой категории до 68 кг.
Как передает
Белорусский самбист Александр Кокша также заслужено стал чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 68 кг. В финальной схватке он он не оставил шансов грузину Миндию Лулуашвили, победив его со счетом 5:0.
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Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой...
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