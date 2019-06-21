Источник материала: Ежедневник



фото: belta.by

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой категории до 68 кг.

Как передает БЕЛТА , свою программу Артур Беляков и Ольга Мельник исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла. На второй строке итогового протокола расположились россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев - 29,230, бронза у Абдуллы Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил из Азербайджана (28,160).

В "Минск-Арене" в динамических упражнениях по акробатике белорусские спортсмены сегодня завоевали также бронзовую награду.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены завоевали уже три золотые медали на II Европейских играх Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой...

Соревнования в акробатике на II Европейских играх продолжатся 23 июня. Атлеты в многоборье разыграют медали среди женщин и в смешанных парах.Белорусский самбист Александр Кокша также заслужено стал чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 68 кг. В финальной схватке он он не оставил шансов грузину Миндию Лулуашвили, победив его со счетом 5:0.