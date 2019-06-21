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Белорусские спортсмены завоевали уже три золотые медали на II Европейских играх

22.06.2019 19:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские спортсмены завоевали уже три золотые медали на II Европейских играх

фото: belta.by

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой категории до 68 кг.

Как передает  БЕЛТА, свою программу Артур Беляков и Ольга Мельник исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла. На второй строке итогового протокола расположились россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев - 29,230, бронза у Абдуллы Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил из Азербайджана (28,160).
В "Минск-Арене" в динамических упражнениях по акробатике белорусские спортсмены сегодня завоевали также бронзовую награду.

Соревнования в акробатике на II Европейских играх продолжатся 23 июня. Атлеты в многоборье разыграют медали среди женщин и в смешанных парах.
Белорусский самбист Александр Кокша также заслужено стал чемпионом II Европейских игр  в весовой категории до 68 кг.  В финальной схватке он он не оставил шансов грузину Миндию Лулуашвили, победив его со счетом  5:0.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. А Александр Кокша стал чемпионом по самбо в весовой...
 
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