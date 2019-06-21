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В Добруше погоня за пьяным водителем закончилась лобовым столкновением
Источник материала: Партизан
Как сообщает сайт
Однако погоня ГАИ за нарушителем завершилась столкновением машины нарушителя с рейсовым автобусом. По информации, полученной от начальника ОГАИ Николая Мостовенко, серьёзно пострадавших в аварии нет. А ведь могло быть и по-другому. На самом деле, чудом обошлось без жертв.
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Как сообщает сайт «В Добруше», о неадекватном водителе в ОГАИ сообщили неравнодушные граждане.
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