В Добруше погоня за пьяным водителем закончилась лобовым столкновением





Однако погоня ГАИ за нарушителем завершилась столкновением машины нарушителя с рейсовым автобусом. По информации, полученной от начальника ОГАИ Николая Мостовенко, серьёзно пострадавших в аварии нет. А ведь могло быть и по-другому. На самом деле, чудом обошлось без жертв.