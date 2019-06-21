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Горки против Бобруйска: чем закончился матч
22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня футбольный клуб “Горки” сыграл матч в Бобруйске против “Белшины-2”. Всего один мяч пропустила в свои ворота горецкая команда — 1:0.
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Сегодня футбольный клуб “Горки” сыграл матч в Бобруйске против “Белшины-2”. Всего один мяч пропустила в свои ворота горецкая команда — 1:0.
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