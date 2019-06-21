Студенты России и Беларуси встретились на союзной спартакиаде в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бресте проходит союзная спартакиада, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от фашистов, передает телеканал «МИР 24».

В соревнованиях принимают участие студенты из десяти белорусских вузов, а за Россию на турнире выступают представители Барнаула, Сыктывкара, Казани, Краснодара и других городов. Лучших определяют сразу в трех видах спорта: мини-футболе, баскетболе и плавании. Награды разыгрывают как в личном, так и командном зачетах.

«Я учусь в университете физкультуры, второй раз уже участвую в этой спартакиаде. Все на хорошем уровне организовано, настроение праздничное, хорошие результаты, все круто», – поделился Роман Бохуров, студент Белорусского государственного университета физической культуры.

«Спартакиада очень интересна – встречаются два государства. Интересно и город посмотреть, и в таком мероприятии поучаствовать», – сказала Софья Петрова, студентка Южно-Уральского государственного университета.

Помимо соревнований для студентов запланирована и культурная программа: обзорная экскурсия по Бресту, посещение Беловежской пущи и Брестской крепости.