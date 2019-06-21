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Студенты России и Беларуси встретились на союзной спартакиаде в Бресте
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Бресте проходит союзная спартакиада, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от фашистов, передает телеканал «МИР 24».
В соревнованиях принимают участие студенты из десяти белорусских вузов, а за Россию на турнире выступают представители Барнаула, Сыктывкара, Казани, Краснодара и других городов. Лучших определяют сразу в трех видах спорта: мини-футболе, баскетболе и плавании. Награды разыгрывают как в личном, так и командном зачетах.
Помимо соревнований для студентов запланирована и культурная программа: обзорная экскурсия по Бресту, посещение Беловежской пущи и Брестской крепости.
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Лучших определяют сразу в трех видах спорта: мини-футболе, баскетболе и плавании. Награды разыгрывают как в личном, так и командном зачетах.
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