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Студенты России и Беларуси встретились на союзной спартакиаде в Бресте

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бресте проходит союзная спартакиада, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от фашистов, передает телеканал «МИР 24».

В соревнованиях принимают участие студенты из десяти белорусских вузов, а за Россию на турнире выступают представители Барнаула, Сыктывкара, Казани, Краснодара и других городов. Лучших определяют сразу в трех видах спорта: мини-футболе, баскетболе и плавании. Награды разыгрывают как в личном, так и командном зачетах.

«Я учусь в университете физкультуры, второй раз уже участвую в этой спартакиаде. Все на хорошем уровне организовано, настроение праздничное, хорошие результаты, все круто», – поделился Роман Бохуров, студент Белорусского государственного университета физической культуры.

«Спартакиада очень интересна – встречаются два государства. Интересно и город посмотреть, и в таком мероприятии поучаствовать», – сказала Софья Петрова, студентка Южно-Уральского государственного университета.

Помимо соревнований для студентов запланирована и культурная программа: обзорная экскурсия по Бресту, посещение Беловежской пущи и Брестской крепости.



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Теги: Брест
 
 
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Лучших определяют сразу в трех видах спорта: мини-футболе, баскетболе и плавании. Награды разыгрывают как в личном, так и командном зачетах.
 
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