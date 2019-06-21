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Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня

22.06.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июня – Варфоломей и Варнава. Если днём туман стелется по воде – жди богатого урожая грибов. Бледное утреннее солнце – предвестник дождя.

Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня

26 июня – Акулина Гречишница. Для крестьян эта дата – предвестник сезона посева гречихи.

+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

27 июня – Елисей. Осадки в этот день сулили дождливую неделю.

Будет ли много грибов? Народные приметы до конца июня

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О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июня – Варфоломей и Варнава. Если днём туман стелется по воде – жди богатого урожая грибов. Бледное...
 
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