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+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

22.06.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На предстоящей неделе погода не порадует дождямия, рассказали в программе «Плюс-минус». Кратковременные осадки прогнозируют лишь в некоторых регионах. В начале недели погоду в северо-западной части страны будет диктовать область повышенного атмосферного давления. По юго-восточной половине республики сохранится влияние атмосферного фронта.

+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Екатерина Сумак, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Температурный фон в середине недели в ночные часы составит от +9 до +16. Днём, в основном, +19 +25. А в южных районах нашей страны будет на 2-3 градуса теплее.

Активные атмосферные фронты будут обходить территорию республики стороной, поэтому короткие летние грозовые дожди возможны лишь в отдельных районах страны.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

Люди в материале: Екатерина Сумак
Бресте с 24 по 30 июня" alt="+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561227842923631.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 24 по 30 июня
Витебске с 24 по 30 июня" alt="+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561227842945169.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 24 по 30 июня
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 24 по 30 июня
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 24 по 30 июня
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 24 по 30 июня
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 24 по 30 июня

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На предстоящей неделе погода не порадует дождями, рассказали в программе «Плюс-минус». Кратковременные осадки прогнозируют лишь в некоторых регионах. В начале...
 
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