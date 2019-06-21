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+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
На предстоящей неделе погода не порадует дождямия, рассказали в программе
Екатерина Сумак, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 24 по 30 июня" alt="+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561227842923631.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 24 по 30 июня
Витебске с 24 по 30 июня" alt="+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1561227842945169.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 24 по 30 июня
Фото. Погода в Гомеле с 24 по 30 июня
Фото. Погода в Гродно с 24 по 30 июня
Фото. Погода в Минске с 24 по 30 июня
Фото. Погода в Могилёве с 24 по 30 июня
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На предстоящей неделе погода не порадует дождями, рассказали в программе «Плюс-минус». Кратковременные осадки прогнозируют лишь в некоторых регионах. В начале...
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