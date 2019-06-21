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Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Третье время дня показала велосипедистка Татьяна Шаракова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выявляли сильнейших в групповой гонке. Трасса по Минску получилась действительно быстрой, но в то же время и интересной. Белоруска все время держалась в лидерской группе, а на финише выдала свой фирменный спурт, который и позволил ворваться на третью ступень пьедестала.
Татьяна Шаракова, бронзовый призер II Европейских игр:
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Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»
Новости Беларуси. Третье время дня показала велосипедистка Татьяна Шаракова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выявляли сильнейших в групповой гонке. Трасса по...
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