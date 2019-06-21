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23 июня в Минске из-за шоссейных велогонок закроют движение по некоторым улицам: графика

22.06.2019 20:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на несколько дней сократили пространство для передвижения транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

В связи с проведением шоссейных велогонок 23 июня будет закрыто движение по некоторым улицам города. 

23 июня в Минске из-за шоссейных велогонок закроют движение по некоторым улицам: графика

С 09:00 и до 17:30 вдоль всего маршрута гонщиков вводятся ограничения на движение и парковку транспорта. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на несколько дней сократили пространство для передвижения транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Минска –...
 
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