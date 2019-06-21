23 июня в Минске из-за шоссейных велогонок закроют движение по некоторым улицам: графика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на несколько дней сократили пространство для передвижения транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

В связи с проведением шоссейных велогонок 23 июня будет закрыто движение по некоторым улицам города.





С 09:00 и до 17:30 вдоль всего маршрута гонщиков вводятся ограничения на движение и парковку транспорта. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.