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23 июня в Минске из-за шоссейных велогонок закроют движение по некоторым улицам: графика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на несколько дней сократили пространство для передвижения транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание
В связи с проведением шоссейных велогонок 23 июня будет закрыто движение по некоторым улицам города.
С 09:00 и до 17:30 вдоль всего маршрута гонщиков вводятся ограничения на движение и парковку транспорта. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.
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Новости Беларуси. В Минске на несколько дней сократили пространство для передвижения транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Минска –...
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