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Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

22.06.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Первыми на пьедестал поднялись наши лучницы.

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Женская команда, в которую вошли Карина Козловская, ее тезка Деминская, а также Анна Марусова легко преодолели предварительные раунды, а в полуфинале не оставили шансов немкам – 6:0.

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

В главной дуэли нам противостояли британки. В равной борьбе гостьи все же сумели победить.

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И тем не менее серебро – более чем достойный результат.

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»


Карина Деминская, серебряный призер II Европейских игр:
Радость, гордость за свою страну. Отстояли честь, взяли медаль. Если честно, я думала, что немки сильнее. Но мы стреляли с ними сильно. С Британией как-то не сложилось. На следующих Играх возьмем золото. Будем все делать для этого.   

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Люди в материале: Карина Дёминская
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на пьедестал поднялись наши...
 
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