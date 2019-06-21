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Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми на пьедестал поднялись наши лучницы.
Женская команда, в которую вошли Карина Козловская, ее тезка Деминская, а также Анна Марусова легко преодолели предварительные раунды, а в полуфинале не оставили шансов немкам – 6:0.
В главной дуэли нам противостояли британки. В равной борьбе гостьи все же сумели победить.
И тем не менее серебро – более чем достойный результат.
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Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на пьедестал поднялись наши...
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