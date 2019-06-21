Как выглядят фан-зоны Минска с высоты колеса обозрения?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нашим корреспондентам подвластны все стихии. Во время II Европейских игр они работают во всех знаковых точках Минска и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии

Анастасия Ярощик-Корниенко уверяет, что у нее самые улетные впечатления. Сейчас она на прямой связи со студией.





Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Так и хочется запеть: «Мне сверху видно все». С высоты все площадки видны как на ладони.

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