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Как выглядят фан-зоны Минска с высоты колеса обозрения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нашим корреспондентам подвластны все стихии. Во время
Анастасия Ярощик-Корниенко уверяет, что у нее самые улетные впечатления. Сейчас она на прямой связи со студией.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
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Новости Беларуси. Нашим корреспондентам подвластны все стихии. Во время II Европейских игр они работают во всех знаковых точках Минска и не только, сообщили в...
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