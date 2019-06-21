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«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прикоснуться к памяти, которую хранят белорусы о Великой Отечественной войне, могут и многочисленные гости Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромной популярностью в эти дни пользуется экспозиция Музея истории войны. Для посетителей организовали экскурсии с аудиогидами на 8 языках. Здесь уже побывали официальные делегации и туристические группы из Азербайджана, Дагестана, Узбекистана и Кыргызстана.
Татьяна Политыко, заведующая сектором Белорусского государственного Музея истории ВОВ:
Посетить экскурсию можно и без предварительной записи. Музей удобно расположился между главными спортивными объектами мультифорума и самой большой фан-зоной. Чтобы узнать больше о военной истории Беларуси и почтить память погибших с самого утра в музее собрались зарубежные туристы
Дмитрий Агафонов, турист (Литва):
Экскурсия по музею может обойтись иностранным болельщикам дешевле. Скидку получат владельцы «карты гостя». Она дает возможность сэкономить на развлечениях в перерывах между соревнованиями. Причем побывать в музее до торжественного закрытия спортивного мультифорума успеет каждый – время работы выставочных залов на время вторых Европейских игр продлили до 20:00.
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Новости Беларуси. Прикоснуться к памяти, которую хранят белорусы о Великой Отечественной войне, могут и многочисленные гости Минска, сообщили в программе Новости...
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