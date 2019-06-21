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Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

22.06.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть: 22 июня, ровно в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны. Митинг-реквием в Брестской крепости и на площади Победы в Минске не остались без внимания наших корреспондентов.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

До самого рассвета в центре города было шумно и празднично – Минск отмечал начало европейской Олимпиады.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Но была одна минута абсолютной тишины ровно в четыре часа утра. По традиции на площади Победы в эту ночь проходил митинг-реквием в память о тех, кто 78 лет назад принял первый и самый страшный удар захватчиков.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Григорий Азаренок, СТВ:
В ту ночь 22 июня первый бой приняли пограничники. С их подвига началась история нашей Великой Победы. Поэтому каждый год у Вечного огня почетный караул именно в зеленых фуражках.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Для тех, кто сейчас стоит на рубежах страны, это особая дата. В ней и память, и скорбь, и гордость за беспримерное мужество.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. Было отведено для захвата всего 30-40 минут. И чем были заставы вооружены – только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Но это особая дата не только для военных. Ее помнит и чтит вся Беларусь.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Елена Казак:
Возлагаю цветы в память погибших на Великой Отечественной войне. Это время на каждой семье оставило свой след. В том числе и на моей, так как мой прадедушка не вернулся с войны.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Такие даты никогда не забываются. И это залог того, что нашу историю никто не перепишет.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Михаил Скомский, ветеран пограничных войск:
Очень много говорят о том, что мы достигли победы какими-то там штрафбатальонами, приказами «Ни шагу назад». Но в 1941 году в четыре часа ночи никаких приказов, других действий не было. А пограничники первыми вступили в бой, и ни одна застава не отступила без приказа.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Для того, чтобы эта память оставалась живой, важно показать те события наглядно, максимально приблизившись к реальности. Именно так было в Брестской крепости. Масштабная реконструкция воссоздала ту страшную ночь практически по минутам.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Владимир Сайко, участник военно-исторической реконструкции:
Здесь наиболее реалистично показан элемент боя у Гавриловского капонира Брестской крепости с непосредственным участием мирного населения – жен, детей.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Для города над Бугом дата 22 июня особо значима. Брестчане первыми услышали и почувствовали это слово – «война». Поэтому каждый год к стенам легендарной крепости приходят тысячи людей. Возложить цветы, подумать, помолчать.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Памятные мероприятия проходят 22 июня по всей стране. Каждой семье есть, кого помянуть. Война страшным катком прошлась по Беларуси. Почти 10 тысяч сожженных деревень, сотни разрушенных городов, лагеря смерти, карательные операции – все это началось 22 июня. Но была и другая дата: Родину освободили. Совсем скоро мы встретим 75 годовщину. Встретим под мирным небом.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Люди в материале: Григорий Азаренок, Анатолий Лаппо, Елена Казак, Михаил Скомский, Владимир Сайко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть: 22 июня, ровно в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня вся Беларусь вспоминает день...
 
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