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«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специально ко вторым Европейским играм «Столичное телевидение» устроило настоящий заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы успешно финишировать в прямом эфире, до выездной студии наши съемочные группы добирались в прямом смысле вплавь. О закулисье работы на речной флотилии корреспондент Анастасия Дехтяр.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Свислочь нынче в разливе, но такие преграды телевизионщикам не помеха. Зато точно не сядем на мель, чего не скажешь о транспортных артериях – здесь можно уткнуться в пробку. Пускай журналиста ноги кормят, а вот наши телеоператоры с 30-килограммовым арсеналом в руках (и это облегченный комплект) в лабиринтах ограждений может и побегают, но оперативность явно пострадает.
Анастасия Дехтяр:
С ветерком! Катер с алым флагом СТВ будет курсировать по водной глади несколько дней, чтобы съемочные группы без промедления доставляли зрителям самую свежую информацию.
Буквально вплыла в прямой эфир – и это событие для белорусского телевидения беспрецедентное – наш корреспондент Яна Шипко. На связь со студией в одном из дневных выпусков она вышла прямо с борта судна.
Речной путь на моторке длится порядка трех минут. Для сравнения: сегодня время пути на авто со всеми ребусами дорожных объездов занимает едва ли не в 10 раз дольше. Ну и, признаться, адреналин заряжает в работе.
Анастасия Дехтяр:
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Новости Беларуси. Специально ко вторым Европейским играм «Столичное телевидение» устроило настоящий заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы...
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