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Белорусские самбисты за день выиграли семь медалей на Европейских играх в Минске

22.06.2019 20:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый день соревнований по самбо на Европейских играх в Минске принес Беларуси сразу семь медалей.

Золотые награды выиграли Александр Кокша (до 68 кг) и Анжела Жилинская (до 72 кг).


Reuters

Серебряным призером стала Анастасия Архипова (до 56 кг).

Бронзу завоевали Анфиса Капаева (до 48 кг), Татьяна Мацко (до 64 кг), Владислав Бурдь (до 57 кг) и Тимофей Емельянов (до 82 кг).

Всего в активе Беларуси уже 14 медалей на Европейских играх. Таким образом, самбисты завоевали ровно половину наших наград.


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Теги: Минск
 
 
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Первый день соревнований по самбо на Европейских играх в Минске принес Беларуси сразу семь медалей.
 
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