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Белорусские самбисты за день выиграли семь медалей на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Первый день соревнований по самбо на Европейских играх в Минске принес Беларуси сразу семь медалей.
Золотые награды выиграли Александр Кокша (до 68 кг) и Анжела Жилинская (до 72 кг).
Серебряным призером стала Анастасия Архипова (до 56 кг).
Бронзу завоевали Анфиса Капаева (до 48 кг), Татьяна Мацко (до 64 кг), Владислав Бурдь (до 57 кг) и Тимофей Емельянов (до 82 кг).
Всего в активе Беларуси уже 14 медалей на Европейских играх. Таким образом, самбисты завоевали ровно половину наших наград.
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Первый день соревнований по самбо на Европейских играх в Минске принес Беларуси сразу семь медалей.
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