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Российские самбисты завоевали три «золота» Евроигр в Минске

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские самбисты в первый день Европейских игр в Минске завоевали три золотые медали, передает «МИР 24».

В числе отличившихся – Татьяна Казенюк, выступавшая в весовой категории до 56 кг. В финале соревнований Казенюк взяла верх над представительницей Беларуси Анастасией Архиповой. Третье место поделили румынка Даниэла Пороинеану и француженка Лауре Фурнье.

А Екатерина Оноприенко стала победительницей в весовой категории до 64 кг. В финале она выиграла у представительницы Украины Еленой Сайко. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Беларуси.

У мужчин золотым медалистом в весовой категории до 82 кг стал Андрей Перепелюк. В финальной схватке он оказался сильнее представителя Армении Давита Григоряна. Бронзовые награды – у Тимофея Емельянова из Беларуси и Бесариони Берулавы из Грузии.

Еще одна представительница российской сборной, дзюдоистка Дарья Межецкая, тоже стала победительницей Игр. В финале схваток в категории до 57 килограммов ей удалось одолеть Нору Гьякову из Косово, чемпионку Европы 2018 года. 

В Европейских играх принимают участие сборные из 50 стран. Соревнования пройдут в 15 видах спорта. Спортсмены разыграют 199 комплектов наград.

Завершатся игры 30 июня.



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Теги: Минск
 
 
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В числе отличившихся – Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк. Компанию победителям составила дзюдоистка Дарья Межецкая.
 
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