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Российские самбисты завоевали три «золота» Евроигр в Минске
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские
В числе отличившихся – Татьяна Казенюк, выступавшая в весовой категории до 56 кг. В финале соревнований Казенюк взяла верх над представительницей Беларуси Анастасией Архиповой. Третье место поделили румынка Даниэла Пороинеану и француженка Лауре Фурнье.
А Екатерина Оноприенко стала победительницей в весовой категории до 64 кг. В финале она выиграла у представительницы Украины Еленой Сайко. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Беларуси.
У мужчин золотым медалистом в весовой категории до 82 кг стал Андрей Перепелюк. В финальной схватке он оказался сильнее представителя Армении Давита Григоряна. Бронзовые награды – у Тимофея Емельянова из Беларуси и Бесариони Берулавы из Грузии.
Еще одна представительница российской сборной, дзюдоистка Дарья Межецкая, тоже стала победительницей Игр. В финале схваток в категории до 57 килограммов ей удалось одолеть Нору Гьякову из Косово, чемпионку Европы 2018 года.
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Завершатся игры 30 июня.
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В числе отличившихся – Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк. Компанию победителям составила дзюдоистка Дарья Межецкая.
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