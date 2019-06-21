Российские самбисты завоевали три «золота» Евроигр в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские самбисты в первый день Европейских игр в Минске завоевали три золотые медали, передает «МИР 24».

В числе отличившихся – Татьяна Казенюк, выступавшая в весовой категории до 56 кг. В финале соревнований Казенюк взяла верх над представительницей Беларуси Анастасией Архиповой. Третье место поделили румынка Даниэла Пороинеану и француженка Лауре Фурнье.

А Екатерина Оноприенко стала победительницей в весовой категории до 64 кг. В финале она выиграла у представительницы Украины Еленой Сайко. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Беларуси.

У мужчин золотым медалистом в весовой категории до 82 кг стал Андрей Перепелюк. В финальной схватке он оказался сильнее представителя Армении Давита Григоряна. Бронзовые награды – у Тимофея Емельянова из Беларуси и Бесариони Берулавы из Грузии.

Еще одна представительница российской сборной, дзюдоистка Дарья Межецкая, тоже стала победительницей Игр. В финале схваток в категории до 57 килограммов ей удалось одолеть Нору Гьякову из Косово, чемпионку Европы 2018 года.

В Европейских играх принимают участие сборные из 50 стран. Соревнования пройдут в 15 видах спорта. Спортсмены разыграют 199 комплектов наград.

Завершатся игры 30 июня.