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Белорусы выиграли 14 медалей в первый день II Европейских игр. Впереди только Россия
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.
По две золотые награды были завоеваны в акробатике и самбо.
В активе нашей команды также две серебряные медали: в самбо и стрельбе из лука. Чаще всего белорусы поднимались на третью ступень пьедестала. Восемь бронзовых наград были суммарно добыты в четырех видах спорта: самбо (4), акробатика (2), велоспорт на шоссе (1) и художественная гимнастика (1).
Это позволяет Беларуси занимать второе место в медальном зачете. Первое же уверенно удерживает Россия.
1. Россия — 9 золотых — 5 серебряных — 4 бронзовые.
2. Беларусь — 4 — 2 — 8.
3. Грузия — 3 — 3 — 4.
4. Украина — 3 — 2 — 1.
5. Нидерланды — 1 — 2 — 0.
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Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.
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