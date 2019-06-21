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Белорусы выиграли 14 медалей в первый день II Европейских игр. Впереди только Россия

22.06.2019 21:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.

По две золотые награды были завоеваны в акробатике и самбо.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В активе нашей команды также две серебряные медали: в самбо и стрельбе из лука. Чаще всего белорусы поднимались на третью ступень пьедестала. Восемь бронзовых наград были суммарно добыты в четырех видах спорта: самбо (4), акробатика (2), велоспорт на шоссе (1) и художественная гимнастика (1).

Это позволяет Беларуси занимать второе место в медальном зачете. Первое же уверенно удерживает Россия.

1. Россия — 9 золотых — 5 серебряных — 4 бронзовые.

2. Беларусь — 4 — 2 — 8.

3. Грузия — 3 — 3 — 4.

4. Украина — 3 — 2 — 1.

5. Нидерланды — 1 — 2 — 0.

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.
 
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