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У белорусских акробатов вторая золотая медаль

22.06.2019 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская пара в смешанных балансовых упражнениях завоевала золотые медали II Европейских игр, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Красивому номеру дуэта Артур Беляков/Ольга Мельник судьи выписали 29,940 баллов. Это лучший результат среди всех семи пар!

Вторая позиция у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,230 баллов). Бронзовые награды у азербайджанской пары Абдулла Аль-Машайхи/Рухидил Гурбанли (27,710).

Фото Сергея Пожоги


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская пара в смешанных балансовых упражнениях завоевала золотые медали II Европейских игр, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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