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У белорусских акробатов вторая золотая медаль
Источник материала: Партизан
Белорусская пара в смешанных балансовых упражнениях завоевала золотые медали II Европейских игр,
Красивому номеру дуэта Артур Беляков/Ольга Мельник судьи выписали 29,940 баллов. Это лучший результат среди всех семи пар!
Вторая позиция у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,230 баллов). Бронзовые награды у азербайджанской пары Абдулла Аль-Машайхи/Рухидил Гурбанли (27,710).
Фото Сергея Пожоги
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Белорусская пара в смешанных балансовых упражнениях завоевала золотые медали II Европейских игр, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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