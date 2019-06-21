"Мы верим, что делаем свой вклад в привлекательность Бреста" - театр живых скульптур "Ларчик"

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие брестчане уже успели познакомится с новыми живыми скульптурами на нашей пешеходной, Советской – галантные и очень деликатные «Маленький принц» и «Человек дождя», «Ангел» и «Человек – фонарь» и совсем свежее – «Лепрекон Суини», который ассоциируется у нас с Днем святого Патрика. Но, далеко не все знают о том, что объединяет все эти замечательные образы уличных артистов, а это – театр живых скульптур "Ларчик" в Бресте.





Сегодня на Советской...

Свежеиспеченный творческий коллектив под руководством Виталия Ларчика - это группа молодых людей, которые ценят искусство и любят родной город - "Мы верим, что делаем свой вклад в привлекательность и красоту культурной столицы Беларуси - любимого Бреста".

"Мы только начинаем свою деятельность в Бресте, но надеемся, что она будет успешной" - с уверенностью и поитивом сообщил нам Виталий при встрече с творчески настроенной командой в полном составе на юбилейном празднике «День отца в Бресте», который состоялся в прошедшее воскресенье на гребном канале. Ребята стали настоящим украшением традиционного мероприятия.









Первые живые скульптуры появились в Барселоне в конце XX в. Аттракцион придумали три клоуна: Тонио, Пепе, Пако. Они гримировались, замирали в забавных позах, а за брошенную в шляпу монетку "оживали". У скульптур разный подход к работе. Некоторые стоят неподвижно. Другие - вовлекают в действие прохожих, шутят с публикой.

Идея возникновения Театра живых скульптур у Виталия Ларчика возникла давно.

Еще с 2011 г. в г. Солигорске. Тогда он с супругой вместе организовывали Фестиваль нестандартного искусства "Знакi" - «Образов в голове всегда было много, но не хватало времени на создание их».

Позже, переехав в Брест всей семьей (супруга Виталия родом из Бреста), он решил осуществить задуманное. Так в 2018 г. в Бресте появился зеркальный человек на ул. Советской. Свои наработки в анимации хотелось показать и в России, куда Виталий и поехал в ближайшее время. Там он усовершенствовал свои навыки уличного жанра.

В свои 36 лет Виталий Ларчик имеет огромный творческий опыт. Проведение различных мероприятий, как городского, так и республиканского масштаба, повар и кондитер, играет на различных музыкальных инструментах, бутафор, а еще некогда 1-ый секретарь БРСМ г. Солигорска и Солигорского района.

На будущее у театрального коллектива огромные планы.

Новые и креативные образы – "Хочется сделать Театр живых скульптур одной из достопримечательностей города, а также возродить некоторые легендарные традиции Бреста", подытожил наше короткое интервью Виталий Ларчик.





Пожелаем нашим уличным актерам и руководителю первого в нашем славном городе театра живых скульптур прежде всего благодарных и щедрых зрителей, непременно творческого роста и нескончаемый поток свежих идей, а за ними незамедлительных воплощений.

Свежий образ Театра живых скульптур "Ларчик" - Лепрекон Суини. Фото из интаграм - @larchik.show



