Поляки проверили вагон в ЖД составе, а он был полностью забит сигаретами

Источник материала: Виртуальный Брест

Считаете, что автомобиль, забитый сигаретами, это что-то невероятное? Тогда смотрите, тут находят вагонами это "добро".





20 июня 2019 года польскими пограничниками в Малашевичах (гмина Тересполь) в ходе досмотра грузового поезда, прибывшего из Беларуси, был обнаружен целый вагон с сигаретами. 150 тысяч пачек сигарет (300 коробов) было обнаружено в ходе досмотра. Общая стоимость контрабанды составила порядка 120.000 долларов.





И если с автомобилями всё более-менее ясно (на предмет наличия сигарет их особо никто не смотрит), то как прошёл через наш (в грузовом пункте пропуска "Северный" г. Бреста) рентген, вообще непонятно. Вероятно, там тоже идёт избирательная проверка, раз "проскакивают" такие массы сигарет.







