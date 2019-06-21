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Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск всего на сутки и поражен тем, как Беларусь подготовилась ко вторым Европейским играм. Собеседником корреспондента Яны Шипко стал председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Франческо Риччи-Битти, председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций:
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
«В Беларуси спортивные традиции очень сильны еще с советских времен»
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
Вообще в Беларуси спортивные традиции очень сильны еще с советских времен. Ваш Президент большой фанат спорта, я говорил с ним много раз. Он хорошо разбирается в теннисе, в хоккее. Беларусь, безусловно, спортивная страна! Все очень хорошо организовано, очень много молодежи задействовано, что демонстрирует, что у вашей страны яркое будущее.
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
«Я как член совета Олимпийского канала счастлив, что эти Игры транслируются по всему миру»
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
Такие соревнования очень важны для того, чтобы открыть страну миру. Здесь встречается молодежь из разных стран, спорт на самом деле объединяет.
Олимпиада в Беларуси: «Если вы построите немного больше нужных объектов – конечно»
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
Яна Шипко:
Франческо Риччи-Битти:
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Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь»
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск всего на сутки и поражен тем, как Беларусь подготовилась ко вторым Европейским играм. Собеседником...
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