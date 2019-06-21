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Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока все дороги ведут в Минск, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в фан-зонах
У Дворца спорта – тысячи болельщиков из разных стран. Однако все находят общий язык и наслаждаются блюдами белорусской кухни, которую предлагают десятки фудкортов. А наш корреспондент Кристина Федорович уже познакомилась не только с иностранными гостями, но и попробовала себя в зарубежных и даже экзотических видах спорта.
Кристина Федорович, СТВ:
Правила очень просты. У нас есть маленький шар – называется кошанет. Его вбрасывают в площадку, а большой шар нужно подбросить как можно ближе к маленькому шару.
Здесь становится только многолюднее и очень приятно, что болельщики приходят во всеоружии поддерживать ребят. Некоторые рисуют флаги на лице. Многие пришли в ярких шапках. Самый популярный аксессуар – Лесик: будь то игрушка, рюкзак или кепка. В поддержке атлетов все средства хороши, но, безусловно, главное – настроение. И здесь с ним проблем явно нет. Чтобы не быть голословной, вот вам прямое доказательство.
Я был в Баку на Европейских играх, и Минск удивил меня намного больше.
Приятная атмосфера и хорошая погода. Это важно для спортивных соревнований. Я вижу очень многих счастливых людей.
Многолюдно и у зоны продажи сувенирной продукции. Приглашаем всех присоединиться. Фанзона продолжит свою работу вплоть до полуночи. Ну а 23 июня программа стартует уже в десять утра с трансляции спортивных соревнований.
Атмосфера здесь правда непередаваемая. Передаю слово своей коллеге Веронике Гришковой.
Вероника Гришкова, СТВ:
Десятки пар присоединились к танцевальному флеш-мобу. К слову, формат «в стиле танца» – особенность фан-зоны «Минск-Арены».
Александр Ляхович, чемпион мира и Европы по спортивно-бальным танцам:
Участники мастер-класса:
Тут достаточно много профессиональных пар было. И мы сначала немного стеснялись участвовать в батле. Но нас тренер подтолкнул.
Но не только танцами развлекают болельщиков. Здесь есть все необходимое для отдыха: фудкорты с разнообразным стрит-фудом, фотозоны и спортивные активности. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользуется символ II Европейских игр лисенок Лесик. Чтобы сфотографироваться с рыжим озорником, выстроилась очередь. Интересуются гости столицы и достопримечательностями нашей страны. На фон-зоне проходит выставка «Беларусь туристическая», где гостей мультиспортивного форума знакомят с возможными маршрутами по главным замкам и агроусадьбам Беларуси.
Ольга Горшкова, начальник санатория:
Александр Здобников, начальник отдела Национального выставочного центра «Белэкспо»:
Работа фан-зоны продолжается. Сейчас здесь идет концерт и танцуют все. Атмосфера праздника не покидает. Приглашаем всех, приезжайте!
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Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска
Новости Беларуси. Пока все дороги ведут в Минск, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в фан-зонах II Европейских игр. Сейчас перенесемся сразу в несколько...
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