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Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

22.06.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока все дороги ведут в Минск, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в фан-зонах II Европейских игр. Сейчас перенесемся сразу в несколько самых популярных точек столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дворца спорта – тысячи болельщиков из разных стран. Однако все находят общий язык и наслаждаются блюдами белорусской кухни, которую предлагают десятки фудкортов. А наш корреспондент Кристина Федорович уже познакомилась не только с иностранными гостями, но и попробовала себя в зарубежных и даже экзотических видах спорта.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Кристина Федорович, СТВ:
Добрый вечер. Хотя если забежать вперед и сказать об атмосфере, то, конечно, вечер весьма жаркий. Ну и если говорить откровенно, пока ждала свой черед для прямого включения, не смогла пройти мимо одной из зон развлечений – называется петанк.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Правила очень просты. У нас есть маленький шар – называется кошанет. Его вбрасывают в площадку, а большой шар нужно подбросить как можно ближе к маленькому шару.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Здесь становится только многолюднее и очень приятно, что болельщики приходят во всеоружии поддерживать ребят. Некоторые рисуют флаги на лице. Многие пришли в ярких шапках. Самый популярный аксессуар – Лесик: будь то игрушка, рюкзак или кепка. В поддержке атлетов все средства хороши, но, безусловно, главное – настроение. И здесь с ним проблем явно нет. Чтобы не быть голословной, вот вам прямое доказательство.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Я был в Баку на Европейских играх, и Минск удивил меня намного больше.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Приятная атмосфера и хорошая погода. Это важно для спортивных соревнований. Я вижу очень многих счастливых людей.

Многолюдно и у зоны продажи сувенирной продукции. Приглашаем всех присоединиться. Фанзона продолжит свою работу вплоть до полуночи. Ну а 23 июня программа стартует уже в десять утра с трансляции спортивных соревнований.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Атмосфера здесь правда непередаваемая. Передаю слово своей коллеге Веронике Гришковой.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Вероника Гришкова, СТВ:
Сегодня в такую жару мы танцевали знойный танец страсти – румбу! Темп задавал мастер спорта международного класса Александр Ляхович.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Десятки пар присоединились к танцевальному флеш-мобу. К слову, формат «в стиле танца» – особенность фан-зоны «Минск-Арены».

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Александр Ляхович, чемпион мира и Европы по спортивно-бальным танцам:
Первая часть мастер-класса закончена, готовимся ко второй части. Сегодня у нас горячая и страстная румба. Ждем всех на нашим мастер-классах. Завтра у нас не менее зажигательный танец – это самба. Приходите, вам понравится, будем качать вместе с вами.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Участники мастер-класса:
Все проходит в дружеской атмосфере. Чувствуешь себя как дома. Не смотришь на других людей, а просто танцуешь в свое удовольствие.

Тут достаточно много профессиональных пар было. И мы сначала немного стеснялись участвовать в батле. Но нас тренер подтолкнул.

Но не только танцами развлекают болельщиков. Здесь есть все необходимое для отдыха: фудкорты с разнообразным стрит-фудом, фотозоны и спортивные активности. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользуется символ II Европейских игр лисенок Лесик. Чтобы сфотографироваться с рыжим озорником, выстроилась очередь. Интересуются гости столицы и достопримечательностями нашей страны. На фон-зоне проходит выставка «Беларусь туристическая», где гостей мультиспортивного форума знакомят с возможными маршрутами по главным замкам и агроусадьбам Беларуси.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Ольга Горшкова, начальник санатория:
Им интересно узнать, какие достопримечательности у нашего туризма есть. И дворцы наши смотрят, и базы отдыха. Агротуризм и санатории тоже интересуют. Спрашивают, задают вопросы.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

 

Александр Здобников, начальник отдела Национального выставочного центра «Белэкспо»:
Посетители фанзоны подходят и интересуются. Даже сегодня купили уже один тур, прямо сразу здесь оформили. Купили на завтра Несвиж.

Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска

Работа фан-зоны продолжается. Сейчас здесь идет концерт и танцуют все. Атмосфера праздника не покидает. Приглашаем всех, приезжайте!

Люди в материале: Кристина Федорович, Вероника Гришкова, Александр Ляхович, Ольга Горшкова, Александр Здобников
 
Теги: Минск
 
 
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