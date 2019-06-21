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Россиянка Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пятое золото российской сборной на II Европейских играх принесла гимнастка Дина Аверина, победившая в индивидуальном многоборье, передает «МИР 24».
Она набрала 87,750 балла. Второй стала израильтянка Лина Ашрам (84,700), а третье место у представительницы Беларуси Екатерины Галкиной (79,300).
Аверина считалась одной из фавориток соревнования. Она восьмикратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, шестикратная чемпионка и трехкратный серебряный призер первенств Европы.
Сейчас в активе россиян, помимо пяти золотых медалей, две серебряные и четыре бронзовые награды. Игры в Минске завершатся 30 июня.
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Гимнастка победила в индивидуальном многоборье, второе место у представительницы Израиля, а третьей стала белоруска Екатерина Галкина.
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