Россиянка Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятое золото российской сборной на II Европейских играх принесла гимнастка Дина Аверина, победившая в индивидуальном многоборье, передает «МИР 24».

Она набрала 87,750 балла. Второй стала израильтянка Лина Ашрам (84,700), а третье место у представительницы Беларуси Екатерины Галкиной (79,300).

Аверина считалась одной из фавориток соревнования. Она восьмикратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, шестикратная чемпионка и трехкратный серебряный призер первенств Европы.

Сейчас в активе россиян, помимо пяти золотых медалей, две серебряные и четыре бронзовые награды. Игры в Минске завершатся 30 июня.