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Россиянка Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятое золото российской сборной на II Европейских играх принесла гимнастка Дина Аверина, победившая в индивидуальном многоборье, передает «МИР 24».

Она набрала 87,750 балла. Второй стала израильтянка Лина Ашрам (84,700), а третье место у представительницы Беларуси Екатерины Галкиной (79,300).

Аверина считалась одной из фавориток соревнования. Она восьмикратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, шестикратная чемпионка и трехкратный серебряный призер первенств Европы.

Сейчас в активе россиян, помимо пяти золотых медалей, две серебряные и четыре бронзовые награды. Игры в Минске завершатся 30 июня.



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Теги: Минск
 
 
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Гимнастка победила в индивидуальном многоборье, второе место у представительницы Израиля, а третьей стала белоруска Екатерина Галкина.
 
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