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В надувной лодке по улице плавали люди после ливня в Пинске. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Мощный ливень затопил Пинск. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков, рассказали в программе
Засветился Пинск и в температурных сводках. Столбик термометра взял новую высоту. Воздух прогрелся до 32,5 градусов и побил рекорд 2007 года.
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Мощный ливень затопил Пинск. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Люди выкладывали в соцсети...
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