В надувной лодке по улице плавали люди после ливня в Пинске. Видеофакт

Источник материала: СТВ

Мощный ливень затопил Пинск. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков, рассказали в программе «Плюс-минус» . Люди выкладывали в соцсети фотографии огромных луж и объявления о потерянных автономерах.

Весь масштаб погодного ЧП продемонстрировали двое мужчин – они плавали в надувной лодке.





Засветился Пинск и в температурных сводках. Столбик термометра взял новую высоту. Воздух прогрелся до 32,5 градусов и побил рекорд 2007 года.