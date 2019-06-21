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В надувной лодке по улице плавали люди после ливня в Пинске. Видеофакт

22.06.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мощный ливень затопил Пинск. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Люди выкладывали в соцсети фотографии огромных луж и объявления о потерянных автономерах.

Весь масштаб погодного ЧП продемонстрировали двое мужчин – они плавали в надувной лодке.

В надувной лодке по улице плавали люди после ливня в Пинске. Видеофакт

Засветился Пинск и в температурных сводках. Столбик термометра взял новую высоту. Воздух прогрелся до 32,5 градусов и побил рекорд 2007 года.

+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Мощный ливень затопил Пинск. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Люди выкладывали в соцсети...
 
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