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В авто в жару: как помочь себе? Советы эксперта
Источник материала: СТВ
Аномальная жара – проблема для водителей. Солнце превращает салон машины в жуткий СПА. Как не сгореть за рулём? Советы автоэксперта в программе
Юрий Гладчук, автомобильный эксперт:
Также пейте больше жидкости, не меньше 2 литров в день, потому что с потоотделением организм теряет очень много влаги. Правильно пользуйтесь кондиционером или климат-контролем, не направляйте воздушные потоки на себя, а направляйте от себя. Потому что так можно заболеть.
Также важный совет: периодически проводите антибактериальную обработку, потому что люди заболевают именно из-за того, что бактерий в системе кондиционирования заводится очень много, периодически их нужно удалять. Когда температура поднимается выше 30 градусов, это, действительно, экстремальная жара! Берегите себя и свой автомобиль.
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Аномальная жара – проблема для водителей. Солнце превращает салон машины в жуткий СПА. Как не сгореть за рулём? Советы автоэксперта в программе «Плюс-минус».
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