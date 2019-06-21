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ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРТ НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 2019 ГОДА

22.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРТ НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 2019 ГОДА
25 июня в 19:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоится необычный концерт в рамках Культурной программы II Европейских игр. 

Концерт проводится Олимпийским комитетом Польши, ассоциацией Л. ван Бетховена в Варшаве и известным белорусским пианистом и дирижером, Звездным послом II Европейских игр 2019 года, художественным руководителем международного фестиваля Юрия Башмета и международного камерного оркестра East-West Chamber Orcherstra – Ростиславом Кримером, подчеркивая сотрудничество между польским и белорусским спортом и культурой, Олимпийскими комитетами наших стран, а также Дирекцией II Европейских игр 2019 года и многих людей, посвятивших себя спорту и культуре.

В этот вечер прозвучат увертюра для симфонического оркестра «Байка» композитора Станислава Монюшко, который родился под Минском, жил в Польше и 200-летие со дня рождения которого отмечает весь мир в этом году, а также известный концерт №2 для фортепиано с оркестром польского композитора Фредерика Шопена, где в качестве солиста приглашен один из наиболее известных пианистов Польши, лауреат многочисленных конкурсов – Лукаш Крупински.  Дирижировать государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь будет маэстро Ростислав Кример. Это станет прекрасной возможностью объединить спорт и культуру, являющимися двумя из трех столпов Олимпизма, включающего также и защиту окружающей среды, а также напомнить о древней традиции олимпиадных соревнований, представляющих собой конкурс лучших достижений человека в культуре и спорте.

На концерте ожидаются именитые гости, послы разных стран мира, представители олимпийского движения, фанаты спорта и культуры.


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25 июня в 19:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоится необычный концерт в рамках Культурной программы II Европейских игр. 
 
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