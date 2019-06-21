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Горки в Instagram за неделю

22.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 144

 

Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv

 

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Солнышко☺

A post shared by @ mon0glaz on

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Жара спала, стал бодрее ✊

 
 
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  Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
 
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